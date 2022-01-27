Maltepeliler, gençlik atölyesinde buluşuyor

Maltepe Belediyesi ve Anlayış İçin Gençlik Derneği işbirliğiyle ilçedeki gençlerin farkındalıklarını geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları yapılacak. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 18-30 yaş arası gençler için düzenlenecek etkinlik aktivitelerle de desteklenecek.

Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, ilçedeki gençlerin farkındalıklarını arttıracak bir etkinliğe imza atacak. Anlayış İçin Gençlik Derneği (Youth for Understanding - YFU Türkiye) işbirliğiyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde kültürlerarası iletişim ve önyargıların kırılması için gençlik atölyesi düzenlenecek. Gençlerin öz farkındalıklarını geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları, aktiviteler aracılığıyla denemeye dayalı öğrenmenin hedeflendiği program 3. oturum halinde gerçekleştirilecek.

Üç oturum, karşılıklı diyalog

Birinci oturumda açılış, tanışma ve kimlik, ikinci oturumda uluslararası konferans, kültür ve kültürlerarası iletişim ve üçüncü oturumda toplum çizgisi, basmakalıp düşünceler, ön yargılar, ayrımcılık ve eşitsizlik konuları ele alınacak. 18-30 yaş arası gençleri kapsayan atölyede, eşitsizliğin, ayrımcılığın, basmakalıp düşüncelerin insanlara kendisini nasıl hissettirdiği, bu kavramların ne kadar bilindiği, tepkilerin ne ölçüde verildiği, bu kavramlarla kültürlerarası iletişimin nasıl etkilendiği çeşitli çalışmalarla ortaya konulacak.