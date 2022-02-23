Maltepe’nin alt yapısı için çalışmalar sürüyor

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı uzman ekipler tarafından, şubat ayı boyunca Maltepe’nin Altayçeşme, Bağlarbaşı, Başıbüyük, Büyükbakkalköy, Cevizli, Çınar, Esenkent, Feyzullah, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu, Girne, Küçükyalı, Yalı ve Zümrütevler mahallelerinde çalışmalara devam edildi.

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevcut programda yer alan mahalle ve sokakların dışında Maltepe genelinde yapılan çalışmalarda da vatandaşlardan gelen acil içerikli talepleri karşılayarak kaldırım imalatı, mazgal temizliği, bordür onarım, duba montajı, yağmur suyu kanal inşaatı, alt geçitlerin temizlik, onarım ve boyama gibi işlemler ivedilikle tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların bazıları şöyle: Altayçeşme Mah. Kışlalı Cad.-Bağlarbaşı Mah. Sakızağacı Sok. Yeni yol Sok. Tan Sok. – Cevizli Mah. Toros Cad. Bağdat Cad. kaldırım imalatı ve onarımı, Altayçeşme Mah. Kışlalı Cad. Yaşar Kemal Kültür Merkezi duvar imalatı, Başıbüyük Mah. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi çevresine duba montajı, Büyükbakkalköy Mah. İsmet Kuralkan Ortaokulu bahçe kuyu kapağı onarımı, Altayçeşme Mah. Kışlalı Cad.- Çınar Mah. Adnan Kahveci Parkı Kalıp sökümü, Zümrütevler Mah. Ertuğrul Gazi Cad. İBB Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu - Cevizli Mah. Limonluk Sok. – Çınar Mah. Erman Çıkmazı – Fındıklı Mah. Fırat Sok. Cami Önü - İdealtepe Mah. Rıfkı Tongsir Cad. – Zümrütevler Mah. Zümrüt Sok. Cumhur Sok. Kilit taşı onarım çalışması, Altıntepe Mah. Sırmakeş Sok. - Cevizli Mah. Başakçı sok.-Tansel Cad. – Çınar Mah. Tan sok.- Zümrütevler Mah. Pınarcık sok. Yeni inşaat önü çalışması, Fındıklı Mah. Işıltı sok. - Yalı Mah. Beşçeşmeler sok. – Zümrütevler Mah. Mevlana sok.-Cumhur sok.- Hande Gül sok. alt geçit mazgal temizliği, Feyzullah Mah. Bağdat Cad. Maltepe Belediyesi merkez bina karşısı refüj heykel yeri demir dökme çalışması, Fındıklı Mah. Aşık Veysel sok. merdiven onarım çalışması, Zümrütevler Mah. Hande Gül Sok. Bordür onarımı, Cevizli Mah. Cumhuriyet Parkı - tel örgü boya bakım ve onarımı, Altıntepe Mah. Tevfik Sağlam Cad. Ünal sok. - Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad.- Burçak sok.- Gülsen sok. - Lefke sok.- Gülensu Mah. Mesut Cad.- Fındıklı Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. Asfalt onarımı, Zümrütevler Mah. Emek Cad. Asfalt Serimi, Zümrütevler Mah. Filiz sok. kaldırım düşürme çalışması, Esenkent Mah. Siren sok. Korkuluk imalat, Küçükyalı Mah. Rezzan Has sok. kompozit mantaj çalışması, Küçükyalı Mah. Adnan Kahveci Parkı heykel yeri demir dökme çalışması, Gülsuyu Mah. Türkan Saylan Kültür Merkezi aydınlatma arıza kanal kazısı çalışması ve Fındıklı Mah. Hancıoğlu Cad.- Girne Mah. Narlıdere Cad. tranşe onarım çalışmalarını Maltepe’nin belirtilen mahalle ve sokaklarında ay boyunca devam edildi.