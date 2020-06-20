banner3088

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

MALTEPE BELEDİYESİ, DAHA SAĞLIKLI VE DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İBB İLE BİRLİKTE İLÇENİN HAVA KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. İLÇEDE BELİRLENEN NOKTALARDA İBB’YE AİT MOBİL HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM ARACIYLA ÖLÇÜMLER ALINDI.

banner3587
Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Maltepe Belediyesi, daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında İBB ile birlikte ilçenin hava kalitesinin ölçülmesi için çalışmalarına başladı. İlçede belirlenen noktalarda İBB’ye ait mobil hava kalitesi ölçüm aracıyla ölçümler alındı.

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçenin hava kalitesinin iyileştirilmesi ve havası temiz bir Maltepe oluşturabilmek adına başlattığı çalışmalar kapsamında bir adım daha attı. İlçelerin hava kalitesini izleme çalışmaları kapsamında İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Müdürlüğü ile birlikte ortak bir çalışmaya imza atıldı. İlçelerde belirlenen noktalarda İBB’ye ait mobil hava kalitesi ölçüm aracıyla ölçümler alınmaya başlandı. Bu ölçümlerde Avrupa Birliği (AB) “Hava Kalitesi Direktifleri” ve “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında ölçülmesi gereken kükürt dioksit (SO2), partikül maddeler (PM10, PM25), azot dioksit ve azot oksitler (NO2,NOX), karbonmonoksit (CO) ve ozon (O3) gibi parametrelerin kontrolü gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ölçümler sonrasında oluşacak veriler, daha sonra düzenlenen bir raporla kamuoyu ile paylaşılacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kimliklerini unutan öğrencileri veliler son anda...
Kimliklerini unutan öğrencileri veliler son anda...
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3549

banner3197