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Maltepe’nin kedileri 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nü yeni evlerinde karşıladılar

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Maltepe’nin kedileri 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nü belediyenin onlar için yaptığı yeni evlerinde karşıladılar.

Maltepe’nin kedileri 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nü yeni evlerinde karşıladılar
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Maltepe’nin kedileri 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nü belediyenin onlar için yaptığı yeni evlerinde karşıladılar.

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Sokaktaki her bir can dostunun yanında olmayı slogan edinen Maltepe Belediyesi kısa süre önce Maltepe’nin birçok noktasına kedi ve köpek kulübeleri yerleştirdi. Kış şartları başta olmak üzere her türlü iklime uygun olarak yapılıp yerleştirilen kulübelerin sahipleri ise evlerine taşınmakta gecikmedi.

17 Şubat Dünya Kediler Günü nedeniyle bu yeni yapılan yuvalardaki patili dostları ziyaret eden belediye çalışanları gördükleri karşısında çok mutlu oldular. Yuvaları sevdikleri ve yaşam alanı olarak benimsedikleri gözlenen kediler yeni yuvalarının üzerinde oyunlar oynayarak mutluluklarını gözler önüne serdi.

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