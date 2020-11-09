Maltepe’nin minik yürekleri depremzedeleri unutmadı

Maltepe’nin kreşlerinde eğitim gören minikler, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir depremi sonrası bölgedeki depremzede çocuklar için yardım kampanyası gerçekleştirdi. Tüm kreşlerin katıldığı ve “minik yürekler umut olacak” sloganıyla gerçekleştirilen kampanyada toplanan 16 kolilik giysi ve eşyalar, deprem bölgesine gönderildi.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören minikler, İzmir depremi sonrası bölgedeki çocuklar için bir yardım kampanyası başlattı. Minikler, 30 Ekim’de meydana gelen deprem sonrası dışarıda kalan çocuklara harçlıklarından biriktirerek aldıkları çocuk kıyafetleri, oyuncak, kırtasiye malzemeleri gibi ürünleri hediye paketi yaparak gönderdi. Toplamda 16 kolilik yardım eşyaları “minik yürekler umut olacak” sloganıyla yola çıkarıldı.

“Bizi bu masumiyet kurtaracak”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından miniklerin anlamlı etkinliğini duyurarak yaptığı açıklamada; “Maltepeli minik yüreklerden, ülke kadar kocaman büyük dayanışma... Kreşlerimizde eğitim gören evlatlarımız, gönüllerinden kopan ne varsa, deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan İzmirli kardeşlerine gönderdi. Bizi de yarınlarımızı da bu masumiyet kurtaracak” dedi.