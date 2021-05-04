Maltepe’nin özel çocukları fidan dikti

Maltepe’nin özel çocukları, belediyenin düzenlediği etkinlikte fidan dikerek tüm hünerlerini gösterdi. Her fırsatta doğaya sahip çıkacaklarını ifade eden çeşitli engel gruplarından çocuklar, yaptıkları bu etkinlikle sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulundu.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Avrasya Akademi Özel Eğitim ve Avrasya Özel Çocuklar Derneği işbirliğiyle, eğitim kurumunda öğrenim gören çeşitli engel gruplarından özel çocuklar, bitki ve fidan dikti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün geliştirdiği ve her sene uygulanan proje hem Maltepe’nin doğasına can kattı, hem de engelli çocukların sosyal ve duygusal gelişimine destek oldu.

Çocuklar etkinlik sonrası, “Bitki dikmek çok iyi geldi, valla çok güzel çalıştık. Güzel iş başardık, ondan sonrasında da ağaçlarımızı diktik, çiçekleri diktik. Fidan dikmeye geldiğim için çok mutluyum. Doğamızı, ağaçlarımızı yakmasınlar. Ağaçlarımızı koruyalım” diyerek duygularını ifade etti.

Eğitim kurumundan bir yetkili ise, “Avrasya Akademi Özel Eğitim ve Avrasya Özel Çocuklar Derneği olarak sürekli Maltepe Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile çocuklarımızla etkinlikler yapıyoruz. Bizler için bu etkinlikler çok kıymetli, çok önemli. Bu etkinliklerimizle çocuklarımıza öz güven, topluma uyum ve toplumsal becerileri kazanmalarına neden oluyor. Bunun dışında ince motor, kaba motor becerilerinde sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunuyor. Özel gelişim çocuklarının açık alanlarda, doğal ortamlarda eğitim ve öğretim görmesi çok önemli ve mutlaka kamu kurum ve kuruluşlarının bu çocukları hizmet gördükleri eğitim kurumları, dernek ve okulları desteklemeleri çok önemlidir” dedi.