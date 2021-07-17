Maltepe’nin tek kurban pazarı bayrama hazır

Maltepe Belediyesi tarafından temizlenen, ilaçlanan ve denetimi yapılan kurbanlık hayvanların satıldığı ve kesimlerinin yapıldığı ilçenin tek kurban pazarı bayrama hazır hale getirildi. 21 büyükbaş, 7 küçükbaş çadırının bulunduğu Başıbüyük Kuyular Düzü Mevkii’nde kurulan pazarda yaklaşık bin 500 hayvan bulunuyor.
Hem hijyenik, hem uygunKurban Bayramı öncesi hijyenik denetimleri yapılan pazar alanının sorumlusu Ergün Yılmaz, her vatandaşı hijyenik ortamda kesim yapması için buraya davet etti. Yılmaz, “Halkımız burada istediği hayvanı bulabilir. Burada ülkemizin dört bir yanından gelen sağlıklı ve kesime hazır büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız var. İsteyen vatandaşlarımız oldukça hijyenik ve uygun bir ortamda kesimlerini de gerçekleştirebilir. Sağ olsun belediyeden ekiplerimiz sorunlarımızla da ve alanın temizliğiyle de ilgileniyor” dedi.