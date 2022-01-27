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Maltepe’nin tıp merkezi kar kış dinlemedi

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Maltepe Belediyesi, yoğun kar yağışının başladığı pazartesi gününden bu yana Maltepelilere şifa dağıtmaya devam etti. Hizmetlerini yoğun bir biçimde sürdüren Hastane Müdürlüğü ekipleri, bin 128 kişiye poliklinik desteği verirken 107 kişiye de ambulans ve evde bakım desteği sundu.

Maltepe’nin tıp merkezi kar kış dinlemedi
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Maltepe Belediyesi, yoğun kar yağışının başladığı pazartesi gününden bu yana Maltepelilere şifa dağıtmaya devam etti. Hizmetlerini yoğun bir biçimde sürdüren Hastane Müdürlüğü ekipleri, bin 128 kişiye poliklinik desteği verirken 107 kişiye de ambulans ve evde bakım desteği sundu.

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Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü kar yağışının etkisini artırdığı günden bu yana Maltepelilerin yanında olmaya devam etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran Küçükyalı’daki Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi, bin 128 kişiye temel sağlık ve poliklinik hizmeti sundu. 451 kişiye de laboratuvar hizmeti veren, röntgen ve çeşitli ölçümlerini gerçekleştiren merkeze bağlı çalışan evde sağlık ekipleri ise 107 kişiye ambulans ve evde bakım desteği sundu.

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