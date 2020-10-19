Köy okullarında okuyan öğrencilere motivasyon, iletişim ve teknolojik uygulamalar konusunda gönüllü eğitim veren motivasyon otobüsü, projenin mimarı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan önderliğinde ve Mardinli işadamı Murat Kutay Yıldırım’ın destekleriyle Necmi Karataş Uygulama Okulu, Ortaköy Okulu, Bilge İlkokulu, Eryeri Ortaokulu, Göllü İlkokulu, Gökçe Ortaokulu, Mazıdağı Bilge Köyü, Derik Pirinçli Köyü Ortaokulu’nda öğrenciler buluştu. Öğrenciler eğitim esnasında ASELSAN Kıdemli Uzman Mühendisi Sibel Kasap ve ASELSAN Tasarım Mühendisi Yiğit Akkuş ile canlı bağlantıya geçerek sohbet etme imkanı ve tüm merak ettikleri soruların yanıtlarını alma fırsatına sahip oldular.
Mardinli öğrencilere motivasyon otobüsü
TÜRKİYE’DE BİR İLK OLAN, KIRSAL BÖLGELERDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE VE SEVGİ EVLERİNDEKİ ÇOCUKLARA KİŞİSEL GELİŞİMLERİ İLE İLGİLİ EĞİTİM İMKANI SAĞLAYAN MOTİVASYON OTOBÜSÜ İŞADAMI MURAT KUTAY YILDIRIM’IN DESTEKLERİYLE MARDİN’DE EĞİTİM GÖREN GÖREN ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ.
YORUM EKLE