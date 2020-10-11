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Masal Müzesi’nde "Su Perisi" fotoğraf sergisi açıldı

ATİLLA ALP BÖLÜKBAŞI’NIN YILLAR İÇİNDE TÜRKİYE’DE ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ÇEKTİĞİ MAKRO FOTOĞRAFLARDAN OLUŞAN "SU PERİSİ" SERGİSİ, KARTAL BELEDİYESİ MASAL MÜZESİ’NDE AÇILDI.

Masal Müzesi’nde "Su Perisi" fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçısı ve gazeteci yazar Atilla Alp Bölükbaşı’nın yıllar içinde Türkiye’de çeşitli bölgelerden çektiği makro fotoğraflardan oluşan "Su Perisi" adlı fotoğraf sergisi Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde açıldı.

Serginin açılışına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar’ın yanı sıra İyi Parti Kartal İlçe Başkanı Dr. Fuat Onbaşılı, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi İlker Bakioğlu, Kartal’daki Karadeniz ve Trabzon derneklerinden yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kartal Belediyesi’nin Yakacık’ta bulunan Masal Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirilen sergide Bölükbaşı’nın özellikle doğada yer alan su damlalarını makro tekniği ile çektiği fotoğraflar büyük ilgi çekti.

Her bir fotoğrafın bir hikayesi olduğunu "Su Perisi" konsepti ile çektiği fotoğraflardan oluşan serginin son kez burada sergilendiğini belirten fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı, başka bir konsept ile yeni bir sergiye hazırlandığını söyledi. Serginin kataloğunu Başkan Yardımcısı Adem Uçar’a takdim eden Bölükbaşı katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e de teşekkür etti.

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