Mazlum Çimen ve Soner Olgun’dan müzik şöleni

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde, halk müziğinin usta ismi Mazlum Çimen’in sunuculuğunu üstlendiği “Mazlum Çimen’le Müzikli Sohbetler” programına ünlü müzisyen Soner Olgun konuk oldu. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın youtube kanalından canlı yayımlandı. Çimen, Soner Olgun’la sanat yaşamıyla ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
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Bilinmeyen yönleri
Şair, ozan, oyun yazarı, besteci, söz yazarı kimliğiyle tanınan Olgun, 13 yıl boyunca gazetecilik yaptığını da ifade ederek “Müzikal yaşamımdan önce hukuk fakültesinde okudum. Uğur Mumcu, Abdi İpekçiler gibi isimlerden etkilenerek öğrenciyken gazetecilik yapmaya başladım. Tamamen ekmek parası da bu konuyla ilgiliydi. Hukuku son yıl bıraktım. Turgut Özakman’ın öğrencisi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldum. 13 yıl boyunca muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar her alanda çalıştım.” diye konuştu.
“Letafet”i seslendirdi1992 yılında sahne çalışmalarına başladığını ifade eden Olgun, “Profesyonel olarak 30 yıldır bilfiil hiç inmeden sahne aldım. Kovid-19 salgını nedeniyle ilk kez bu yılbaşında sahne almadım. Hiç alışık olmadığım bir yılbaşı yaşadım.” dedi. Olgun, yayında “Letafet” isimli eserini seslendirerek bu şarkının öyküsünü anlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahne aldığı mekana Letafet isminin verildiğini ifade eden Olgun, “Bu şarkı on yıl önce yazdığım sahne oyununun ismidir. Bu şarkıda o oyunun şarkılarından biridir.” diye konuştu. Olgun, halk müziğinin sevilen eserlerini sazı eşliğinde güçlü yorumuyla seslendirdi. Yayında Mazlum Çimen, Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren şair Metin Altıok’un şiirinden bestelediği “Kuşlu Gazel” isimli eserine yer verdi. İki usta sanatçı yayını “Yalgızam” ismli Azeri türküsünü birlikte seslendirerek tamamladı.