Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda seferler başladı ve günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı.

15 istasyonlu 18 kilometrelik Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu, İstanbullular tarafından tercih edilen bir hat haline gelmeye başladı. Tam 6 ilçeden geçerek 1,5 saatlik yolu 32 dakikaya indiren metroya binmenin heyecanını yaşayan vatandaşlar, hızlı, konforlu ve güvenli yolculuğun tadını çıkartıyor. İlk gün 56 bin vatandaşın kullandığı hatta yolculuk sayısı ilk haftanın sonunda 80 bini aştı. Son bir haftada, farklı güzergahlardan aynı yöne yolculuk yapılan metrobüs hattı ile E-5 Karayolu trafiğinde de kısmı rahatlamalar görüldü.

Metrobüs hattında 570 bin civarındaki hafta içi günlük ortalama yolcu sayısı, Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu’nun açıldığı son bir haftada 530 binlere geriledi. 6 Kasım Cuma günü ise 520 bin olarak gerçekleşti.

E-5 Karayolu’nun Mecidiyeköy - Küçükçekmece arasındaki güzergahı ile TEM’in Avrupa Yakasındaki araç trafiğinde de metronun açılışına bağlı olarak kısmi bir düşüş yaşandı. E-5 trafiğinden metrodan sonra hafta için günlük ortalama 8 bin araç çekilerek, sayı 720 bin 500’e düştü. TEM’den ise günlük ortalama 154 bin araç çekilerek, hafta içi günlük ortalama araç sayısı 2 milyon 382 bin 500’den, 2 milyon 226 bine indi.

Yaklaşık 3 milyona yakın İstanbullunun yaşadığı 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak. Birçok noktada diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegre olan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesi ile dünyada 1. sırada yer alıyor.

İstanbul’un ikinci, Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nda, her istasyonda bir amir; her araçta ise sürücüsüz metro acil müdahale personelleri hazır bulunuyor.

Oldukça yoğun bir güzergahta hizmet veren metro; İstanbul’un en yoğun nüfusunu barındıran Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kâğıthane ve Şişli ilçelerden geçiyor. Bu bölgelerden geçen dikey hatların beslenmesiyle 3 milyonluk bir nüfusun Avrupa Yakası’nın; iş, eğitim, eğlence ve kültür alanlarını barındıran bölgelerine erişimini kolaylaştırılmış oldu.

Öte yandan, hattın tamamı engelli erişimine yüzde 100 uygun hale getirildi. Araçlarda İndüksiyon Döngü Sistemi adı verilen, sadece engelli bireylerin işitme cihazları aracılığıyla duyabileceği frekansta yayın yapılıyor.

Birçok metro ve metrobüs ile entegre olan metronun Kabataş ayağı açılınca, deniz yoluyla da bütünleşmesi sağlanacak. M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle; Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla; Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla entegre olacak. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı tamamlandığında, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı’na giden metro hattı tamamlandığında Kağıthane istasyonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecek.

Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun açılmasıyla birlikte, İstanbul’daki metro hattı uzunluğu 172,25 kilometreye yükseldi. Toplu taşımadaki raylı sistem kullanım oranı ise yüzde 17,8’den yüzde 22,3’e yükselmesi öngörülüyor.