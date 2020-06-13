Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 2. gününde

Zeytinburnu’nunda bu yıl 21. düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin 2. gününde 3 farklı konuk ile online konferanslar verildi.
Prof. Dr. Nil Sarı, "Osmanlı’da salgın hastalıklara karşı kurumlaşma var mıydı ve bu kurumlar neydi? Bunları örnekleri ile anlatmak istiyorum. Son aylarda biz bir virüs dolayısıyla çok farklı bir hayat yaşamaya başladık ve hepimiz dedik ki bütün dünya değişecek hayat bundan sonra böyle olmayacak. Ama şimdi göreceğiz ki 100 sene öncesinde ve daha da önce hayat hep böyleydi. Osmanlı da aynı durumdaydı. Bulaşıcı hastalıklar salgın yaptığı zaman bütün ülkeye ve kıtaya yayılır. Çiçek ve frengi gibi hastalıklar yeterince bilinmiyordu tek çare tecrit edilmekti. Örneğin cüzamlılar cüzamhanelerde tecrit edilirlerdi. Topluma karışmalarına izin verilmezdi. Cüzamhane örneği de göstermek istiyorum ” diyerek, sözlerini görsel örneklerle de destekledi.
Festivalin kapanışı ise yarın İlyas Yalçıntaş konseri ile gerçekleşecek.