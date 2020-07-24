Mevlana Camii müftülük binası yapımı tamamlanıyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Fatih Sultan Mehmet Camii’nin yenilenen abdesthane alanı ve Mevlana Camii Müftülük, Kur’an Kursu ve Taziye Evi binasında incelemelerde bulundu.
“Beylikdüzü’nü iyi yaşamın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz”
Beylikdüzü’nde hizmet üretirken her zaman siyaset üstü bir yaklaşımda olduklarının altını çizen Belediye Başkanı Çalık, “Beylikdüzü’nde yıllardır inşaat halinde duran Mevlana Camii Müftülük binamızın yapımını tamamlıyoruz. Toplam 2 bin metrekare inşaat alanlı cami tesisimizde derslikler, çok amaçlı salon ve taziye evi de bulunuyor. Hizmet üretirken siyaset üstü bir yaklaşımda olmak gerekiyor. Biz de bu yaklaşımla Beylikdüzü’nü iyi yaşamın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Ve bunu adım adım başaracağımıza yürekten inanıyorum. En büyük arzum, yaptığımız tüm çalışmalarla Beylikdüzü’ndeki insanlarımızın hayatına olumlu etki sağlamak ve onların kalbinde yer edinmek. Bundan sonra atacağımız tüm adımlarda da hep bu felsefeyle hareket edeceğiz. Beylikdüzü’nü yaşayan, nefes alan ve İstanbul’a nefes aldıran bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.