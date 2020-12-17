‘Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları’ sergisi Beyoğlu’nda açıldı

Beyoğlu’nda Şeb-i Arus ‘Mevlana’yı Anma Haftası’ kapsamında düzenlenen Meşk-i Mevlâna ‘Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları’ sergisi sanatseverlerle buluştu.

Geçmişten günümüze kültür ve sanatın merkezi olma unvanını koruyan Beyoğlu’nda Şeb-i Arus ‘Mevlana’yı Anma Haftası’ etkinlikleri başladı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Şeb-i Arus ‘Mevlana’yı Anma Haftası’ kapsamında düzenlenen Meşk-i Mevlâna ‘Mevleviliğin Hat Sanatına Yansımaları’ sergisi sanatseverlerle buluşturuldu. Serginin Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi’nde düzenlenen açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve sanatseverler katıldı. Küratörlüğünü M. Lütfi Şen’in, sanat danışmanlığını ise Hattat Prof. Dr. Fatih Özkafa’nın yaptığı sergide, 18. yüzyıldan günümüze 16 hat sanatçısının eserleri yer alıyor.

Hat sanatının en büyük isimlerinin önemli hat eserleri bir araya getirildi

Sergide, muhtelif müze ve koleksiyonlarda yer alıp Hz. Mevlâna ismini veya beyitlerini ihtiva eden hat eserlerinden seçkin örnekler, tarihî perspektif dikkate alınarak özenle seçildi. Türk hat sanatı tarihinin büyük isimlerinin bu konuyla ilgili en önemli hat eserlerinden seçilen eserlerden oluşan sergide, günümüz hat sanatındaki Mevlevilik etkilerini ve yaşayan hattatların Hz. Mevlâna muhtevalı yorumlarını ortaya koyan eserlere de yer verildi.

Sergi 8 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek

Tarihten günümüze Mevlevîliğin hat sanatındaki yansımalarına panoramik bir bakış sağlanması hedeflenen sergide; Şefik Bey, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mecdi Efendi, Ömer Vasıf Sivasi, Bakkal Ârif Efendi, Sami Efendi, Suûd El -Mevlevi, M.Emin Yazıcı, Hâmid Aytaç, Macid Ayral, Mahmud Bedreddin Yazır, M.Halim Özyazıcı, Hüseyin Öksüz, M.Savaş Çevik, Ali Toy ve Fatih Özkafa gibi önemli hattatların eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 8 Ocak 2021’e kadar ziyaret edilebilecek.