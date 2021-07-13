Milli Savunma Bakanı Akar: "Bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk silahlı kuvvetlerinden ihraç edildi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "FETÖ ile mücadele kapsamında bu güne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk silahlı kuvvetlerinden ihraç edilmiştir" dedi.

Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen 5’inci Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşti. Sempozyuma Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı.

5’inci Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu Üsküdar’da düzenlendi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan sempozyuma Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile gazeteci, akademisyen ve hukukçular katıldı.

“Milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu milli iradeye kimsenin müdahale edemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir”

5’inci Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumunda konuşan Milli Savunma Hulusi Akar,” Dünyada büyük bir hızlı değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Gelişen dünyada mücadele yöntemleri de sabit kalmayıp hızlıca değişmektedir. Terör örgütleri de devlet dışı aktörler olarak, vekaleten yürüttükleri mücadele alanlarını en önemli unsuru haline gelmektedir. Terör örgütleri yeni dünya üzerindeki etkilerini artırmak için mevcut şartlara kendilerini uyarlayarak evrimleşmişlerdir. Evrimleşmiş terörizme Türkiye maalesef 15 Temmuz günü bizzat şahit olmuştur. Ülkemizin yüz yüze kaldığı en önemli güvenlik ve toplumsal sorunlardan biri olan FETÖ yeni nesil terörün ilk örneği olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde karşımıza çıkmıştır. Kutsal değer ve referanslarla devlet ve insan hayatının her alanına sirayet eden FETÖ’nün hain planları devletimize Türk silahlı kuvvetlerine ve demokrasimize karşı tarihimize görülmemiş bir ihanetle karşı karşıya kalınmıştır. 15 Temmuz’da şanlı tarihimizde olduğu gibi yediden yetmişe meydanlara koşan milletimiz hainlerin darbe girişimini hüsrana uğratmıştır. Milletimiz bu kahramanlığıyla Egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu milli iradeye kimsenin müdahale edemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir” diye konuştu.

“23 bin 364 kişi Türk silahlı kuvvetlerinden ihraç edilmiştir”

Bakan Akar konuşmasının devamında, “Halkımızın verdiği bu mücadele Türkiye ve dünya demokrasisi için bir milattır. Feraset sahibi milletimiz 15 Temmuz’da ordusuyla arasını açmak isteyenlere itibar etmemiş terör örgütünün hain planına engel olmuş ve ordusuna sahip çıkmıştır. Türk silahlı kuvvetleri hain alçak FETÖ mensuplarından temizlendikçe çok daha güçlenmekte görev ve sorumluluklarını büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. FETÖ ile mücadele kapsamında bu güne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk silahlı kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. Edinilen bilgi, belgelerle mücadeleye devam edilmekte bu kararlı mücadele nereye varılırsa oraya kadar gidileceğinin kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı’yla teröristlere büyük acılar vermiştir"

Bakan Akar konuşmasının devamında, “15 Temmuz’dan bir ay geçtikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri 24 Ağustos’ta Fırat Kalkanı Harekatı’yla teröristlere büyük acılar vermiştir. 4 bin teröristi etkisiz hale getirmiştir. Hain darbe girişimi sonrası kara kuvvetlerimiz bu güne kadar 176 büyük çaplı operasyon gerçekleştirmiş, Suriye ve Irak’ta gerçekleştirilen 10 büyük harekat ile büyük bir alan teröristlerden temizlenmiştir. 2016 yılından bugüne kadar 500 tatbikat gerçekleştirilmiştir. Deniz Kuvvetlerimizde ise harekat ve eğitim faaliyetleri son 5 yılda yüzde 50’den fazla artış göstermiş, deniz seyir süresi sadece 2020 yılı içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine 200 bin saate ulaşmıştır” dedi.

"Milletimizin desteğiyle karanlık başlayan gece aydınlığa kavuşmuştur"

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise "Bizim yaşadığımız coğrafya kanla göz yaşlarıyla yoğrulmuş bir coğrafyadır. Bu ülkede değişik yıllarda darbeler oldu ama 15 Temmuz darbe girişimi bunlardan çok farklı çok kalleşçe bir girişim oldu. Alçakça ve kalleşçe bir girişimi milletimiz destansı bir karşı koymayla püskürttü. Cumhurbaşkanımızın milli duruşu ve Aziz milletimizin desteğiyle karanlık başlayan bir gece aydınlığa kavuşmuştur. Tarihte eşi ve benzeri görüşmeyen bir destansı duruştur” diye konuştu.