Milli sporcu Uludağ Festivali’ni salladı

Bu yıl ilk defa düzenlenen Uludağ Festivali’ne katılan milli atlet Nagihan Karadere, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gençlerin ilgisini karşılıksız bırakmayan Karadere, adeta festivali salladı.

Bu yıl ilk defa düzenlenen Uludağ Festivali ünlülere ev sahipliği yaptı. Athena ile Ceza’nın konser verdiği festivalde, gençlerin katılımı yüksek oldu. Ünlüler geçidine dönen festivale katılan isimler arasında yer alan milli atlet Nagihan Karadere de festivalin gözde isimlerimden biri oldu. Karadere, kendi kozmetik ürünlerinin bulunduğu standa geldi. Burada gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan milli atlet, gençlerle bol bol sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Festivale gelen Karadere’yi YouTuber Hayrettin, Survivor’a katılan Semih Öztürk, Gonca Kakar ile Serkan Aslan yalnız bırakmadı.

Öte yandan milli sporcu Nagihan Karadere, yoğun ilgisiyle karşılaştığı gençlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kutladı.