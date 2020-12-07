Mobilya firması yeni mağazasını hizmete açtı

Yaklaşık 30 yıldır mobilya sektöründe faaliyet gösteren CaddeYıldız yeni mağazasını Güneşli’de hizmete aldığını duyurdu.

Pandemide mobilya firmaları şubeleşiyor. 1992 yılından beri faaliyet gösteren CaddeYıldız, yeni mağazasını hizmete aldı. Firma, online satış sitesi aracılığı ile yurt içi ve dışına hizmet veriyor.

CaddeYıldız Genel Müdürü Mesut Yıldız yaptığı yazılı açıklamada “Basın ekspres yolu üzerinde kapılarını NurolPark Güneşli içerisine açan ve Oasis Cadde Avm’de yükselen yeni konsept mağazamızı siz değerli müşterilerimiz için açtık. Tek katta 1600 metre kare showroom alanımızla, özel koleksiyon serimize ait exclusive tasarımlarımızı ziyaretçilerimize sunuyoruz. Yatak odasından yemek odasına, koltuk takımından, genç odasına kadar pek çok mobilya ve aynı zamanda Styling ekibimizin seçki ve imzasını taşıyan üst segment kaliteli aksesuar ürün grubunun da satışını gerçekleştirmekteyiz” dedi.

Yıldız, mağazada genç odası için ayrı bir alana entegre ettikleri konsept genç odalarının, Avrupa üretim standartlarına uygun üretilen ve her yaşa hitap eden çocuk odası tasarımlarına ve yine seçki konsepti olan aksesuar grubu ile birlikte özel ev tekstili ürünlerine ulaşabileceğini belirtti.

Yıldız, “Yeni mağazamızda da öncelikli hedefimiz, özel tasarım ürünleri siz değerli müşterilerimize uygun fiyat ve üstün hizmet kalitesi ile sunmaya devam edecek olmamızdır. Mağazamızda görev alan iç mimarlarımızdan destek ve danışmanlık hizmeti alarak, dekorasyonunu yenilemek veya dekorasyonuna hayat katmak isteyenlerdenseniz, sizleri yeni mağazamıza ve internet sitemizde yer alan ürün çeşitliliğinden seçim yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.