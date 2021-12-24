Modacı Dalmış kış sezonunun giyim tüyolarını verdi

Moda tasarımcısı Abdulselam Dalmış, kış sezonunun giyim tüyolarını vererek renk seçimlerini açıkladı.

Ünlü moda tasarımcısı Abdulselam Dalmış, kış sezonu alışverişlerinin arttığını belirterek, yeni sezonda renk seçimlerinin tüyolarını verdi. Dalmış, “Kış mevsimi denilince herkesin aklına koyu ve pastel tonların geldiğine eminim. Fakat bu sezonun trend renkleri bizi şaşırtmaya oldukça hevesliler. Elbette, ana renklerden vazgeçmek mümkün değil, onlar tasarımlara damgasını vuran önemli belirleyiciler olarak karşımıza çıkıyor. Bu renklerin yanı sıra cesaret isteyen ama tercih edildiğinde dönüp baktıracak canlı tonları da sık sık göreceğiz. Yaz mevsiminde de pek çok parçada tercih edilen yeşilin özellikle haki, zeytin yeşili gibi soft tonlar triko parçalarda ve farklı kumaş türlerinde çokça yer aldı. Yılbaşı denilince akla gelen ve tutkunun rengi olan kırmızı da partilerin olmazsa olmazı olacağı gibi kış boyu yine vitrinleri süsleyecek. Özel davetler için abiye seçiminde ilk tercih olarak akla siyah gelse de bunun yanı sıra saks mavisi, lacivert, gri, kırmızı ve tonları listenin başında yerlerini alıyor. Hem dış giyimde hem de kombinlerde bej, gri, pudra pembe, bebek mavisi ve gülkurusu gibi pastel tonlara bolca rastlayacağız. Davetlerde ayakkabıdan çantaya, küpeden kolyeye hepsini bir bütünmüş gibi ele alıp seçim yapmak önemlidir. Bu yıl takılarda gösterişli metalleri, modern incileri, büyük küpeleri, saçlar için bantları, salaş portföyleri, boyna asılan çantaları, gösterişli kemerleri ve şalları kullanmak hem şıklığa hem de günlük giyime oldukça yakışacaktır. Leopar desenli çizmeler ise dolaplarda mutlaka yerini almalı ve zıt tonların kullanıldığı kombinlerin göze çarpacağı unutulmamalı” dedi.