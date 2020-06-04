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Nazım Hikmet, Küçükçekmece’de şiirleriyle anıldı

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TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATININ USTA ŞAİRİ NAZIM HİKMET, VEFATININ 57. YIL DÖNÜMÜNDE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ TARAFINDAN ÖZEL BİR ETKİNLİKLE ANILDI.

Nazım Hikmet, Küçükçekmece’de şiirleriyle anıldı

Türk ve Dünya edebiyatının usta şairi Nazım Hikmet, vefatının 57. yıl dönümünde Küçükçekmece Belediyesi tarafından özel bir etkinlikle anıldı. Yazar ve program yapımcısı Nebil Özgentürk’ün sunumuyla Küçükçekmecem TV’de izleyiciyle buluşan anma programına, usta şairin dizelerinden unutulmaz bestelere imza atan Zülfü Livaneli konuk oldu.

Pandemi sürecine uygun olarak gerçekleşen anma programında, Zülfü Livaneli’nin efsane bestesi ‘Karlı Kayın Ormanı’ Ferhat Livaneli Orkestrası tarafından yeniden yorumlanarak, izleyenlere sunuldu.

“Karlı Kayın Ormanı şiiri yaşadığım hayata uygunluk gösteriyordu”

‘Biz Nazım’dan aldık bu eli’ diyerek, ünlü şairin kendisini çok etkilediğini dile getiren Zülfü Livaneli, ‘Karlı Kayın Ormanı’ şiirinin bestesini İsveç’te yaptığını ifade ederek, “İsveç’te öğrenci evlerinde otururken, yan tarafta karlı bir ormanda yürüyüş yapardım. Orada Nazım’ın 8 ciltlik eserinden şiirlerini okurken, Karlı Kayın Ormanı’nı bulmuştum. O şiir yaşadığım hayata uygunluk gösteriyordu. Yavaş yavaş melodiler oluşmaya başladı kafamda ve besteyi yaptım” dedi.

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