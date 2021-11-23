Nermin Taylan: “Geçmişini bilip ders çıkaran, geleceği sağlam inşa eder”

Tuzla Belediyesi’nin organize ettiği 4’üncü Kitap Fuarı sona erdi. Fuara katılan kitapseverler, sevdikleri yazarların imza günlerine ve söyleşilerine de katılma fırsatı buldu. Fuarın son gününde Tarihçi Nermin Taylan ‘Tarih Neye Yarar’ başlıklı konuşmasında Medine Müdafii Fahreddin Paşa, Nuri Killigil, Millî Mücadele ve İstanbul’un işgal yıllarını anlattı. Geçmişini bilmeyen, geleceğe sahip çıkamaz sözünü hatırlatan Taylan, “Lâkin geçmişini bilip ders çıkaran geleceği sağlam inşa eder, sözü haktır ve elbette hakikattir” dedi.

Tuzla Belediyesi’nin organize ettiği 4’üncü Kitap Fuarı sona erdi. Fuara katılan kitapseverler, sevdikleri yazarların imza günlerine ve söyleşilerine de katılma fırsatı buldu. Fuarın son gününde, Tarihçi Nermin Taylan, Millî Mücadele ve İstanbul’un işgal yıllarından bahsettiği söyleşisini gerçekleştirdi. ‘Tarih Neye Yarar’ başlıklı konuşmasında Medine Müdafii Fahreddin Paşa, Nuri Killigil, Millî Mücadele ve İstanbul’un işgal yıllarından bahseden Taylan, "Tarih geçmiş şahsiyetlerin sürekli övülüp anma merasimleri ile tarihten dem vuracağımız veya ideolojimize göre kahramanlar çıkarıp ideolojimize sığmayanları yok sayacağımız bir malzeme değildir. Tarih; geçmiş okulunda okuyarak, derslerimizi talim ederken hatalarından ders çıkaracağımız, köklü medeniyete sahip çıkarak gelecek nesle güzel işler aktaracağımız mükemmel bir okuldur. Okumayı, anlamayı, kavramayı bilmeli ve geçmiş yiğitlerin ardından ben de bu vatan için ne yapabilirim diye dert edinmeli. İste o zaman tarih bize yarar. İşte o zaman tarih bu vatana yarar. İşte o zaman tarih geleceği inşa eder” dedi.

“Geçmişini bilip ders çıkaran, geleceği sağlam inşa eder”

Konuşmasına "Geçmişini bilmeyen, geleceğe sahip çıkamaz derler ya hani, doğrudur bu lâkin geçmişini bilip ders çıkaran geleceği sağlam inşa eder sözü haktır ve elbette hakikattir." cümleleriyle devam eden Taylan, “vatan için kan verdiyse, canından geçtiyse ve bugün burada olmamıza kimler vesile olduysa hepsine rahmet diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.

“Gençlere ve eğitime değer veriyor”

Gençlere ve eğitime önem veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya da teşekkür eden Taylan, “Tuzla Marina ile adeta yeni bir şehir inşa edip, kitap fuarı ile de kitapla nesilleri inşa etmek için çaba sarf eden; gençlere ve eğitime değer veren Dr. Şadi Yazıcı’ya sonsuz teşekkür ederim” dedi.