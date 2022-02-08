Neyzen Tevfik Meydanı’nda yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Kartal’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi tarafından yürütülen Neyzen Tevfik Meydanı’ndaki yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ünlü Şair ve Ney Ustası Neyzen Tevfik’in (Tevfik Kolaylı) adını taşıyan meydandaki çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Kartal’ın en işlek bölgelerinden biri olarak yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığını meydandaki çalışmalar sırasında kullanıma kapatılan Pendik yönündeki otobüs durağı ve çevresindeki çalışmalar hızlandırıldı. Zemin kaplama ve yenileme çalışmalarının yanı sıra otobüs durağı ve çevresindeki çalışmalar da tamamlandı. Alana asfalt serimi yapılarak otobüs durağının yeniden hizmet vermesi sağlandı.

Meydanın diğer bölümlerindeki çalışmalar da hızla devam ediyor. 40 metre çapında dairesel küçük amfi tiyatronun olacağı alandaki kazı çalışması bitirilerek bu alanın kot (yükseklik) farkı düşürüldü ve basamakların yapımına başlandı. Zemin betonu atılan alana gerekli eğim de verilerek yağmur sularının rahat akması sağlandı. Meydanın genelinde öncelikle yağmur drenaj kanalları yapılarak yağışlarda su birikmesinin önüne de geçildi.

Geçtiğimiz aylarda büyük bir altyapı atılımı ile yıllardır büyük bir sorun teşkil eden yağmur suyu ve atık su kanallarının tamamen yenilendiği proje alanı ve çevresinde, şimdilerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi ekipleri, üst yapıyı da nitelikli hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Yeşil alan olarak 2 bin metrekare ayrılan proje toplam 9 bin metrekare büyüklüğünde bir alanda gerçekleştiriliyor. Haziran ayına yetiştirilmesi planlanan yenileme çalışmalarında Hürriyet Caddesinin yanı sıra Egemenlik Bulvarı ve Spor Caddesi üzerinde de gerekli çalışmalar yürütülüyor.

Hürriyet Caddesi tamamen yenileniyor

Neyzen Tevfik Meydanı yenileme çalışmalarıyla birlikte Hürriyet Caddesinde de altyapı çalışmaları başladı. 90 gün süre ile araç trafiğine kapatılan Hürriyet Caddesinde yağmur suyu kanallarının altyapısı tamamen yenilenecek. Cadde boyunca kazı yapan ekipler, geniş çaplı yeni yağmur suyu kanallarını döşemeye başladı. Yapılan yağmur suyu kanalları, ilerleyen zamanlarda yoğun yağış ihtimali durumunda caddenin su baskınına uğramasını önleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesinin daha önce bilgilendirdiği cadde üzerindeki esnafların ve iş yerlerinin hazırlıklarını tamamladığı öğrenilirken, metruk haldeki dükkanların yıkımı için de ilk adımlar atıldı. Kartal’ın merkezini güzelleştirecek bu büyük projenin 3 ay içinde bitirilmesi ve haziran ayına yetiştirilmesi hedefleniyor. Diğer yandan bölgenin havadan çekilen fotoğraflarında da projenin çalışmalarının büyük bir alanı kapladığı da yer alıyor.