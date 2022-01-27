banner4556

Neyzen Tevfik, vefatının 69’uncu yılında Kartal’da anılacak

banner4336

Şair ve Ney Ustası Neyzen Tevfik (Tevfik Kolaylı), vefatının 69’uncu yılında Kartal’da anılacak.

Neyzen Tevfik, vefatının 69’uncu yılında Kartal’da anılacak
banner4581

Şair ve Ney Ustası Neyzen Tevfik (Tevfik Kolaylı), vefatının 69’uncu yılında Kartal’da anılacak.

banner4575

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni ile toplumdaki düzensizliklere taşlamalarıyla başkaldıran, birçok taksim ve saz semailerinin bestecisi Neyzen Tevfik, vefatının 69’uncu yıl dönümünde mezarı başında anılacak.

Taşlama kitaplarının yanı sıra üflediği ney ile de gönülleri mest eden, yaptığı hicivlerle bireysel ve toplumsal yozlaşmalara ve yolsuzluklara karşı şiirler yazan Neyzen Tevfik için 28 Ocak Cuma günü 11.00’de Kartal Merkez Mezarlığı’ndaki kabri başında bir anma töreni gerçekleştirilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türk dünyasının kalbi, Bursa’da atmaya başladı
Türk dünyasının kalbi, Bursa’da atmaya başladı
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616