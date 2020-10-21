Türk edebiyatının “Kudüs Şairi” Nuri Pakdil vefatının 1. yılında Eyüpsultan’da anıldı.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’nde, yazar Enes Batman’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yazar Necip Evlice’nin, Nuri Pakdil’le hatıralarını anlattığı ve kendisine gönderdiği mektupları okuduğu etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in yanı sıra edebiyat ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Programda ayrıca şair ve yazar Nuri Pakdil’in çeşitli dönemlerde çekilmiş özel fotoğraflarından oluşan serginin de açılışı yapıldı.

Yazar Necip Evlice, Pakdil’in vefatının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Pazar günü onu sevenlerle, mezarının başında buluştuk. Dualar ettik, Kuran-ı Kerim okuduk, onu yad ettik. Bugün de burada Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde benim kendisiyle beraberken çektiğim fotoğraflardan oluşan bir sergiyi açıyoruz" dedi.

“Nuri Pakdil’in eserlerinin tam olarak anlaşıldığını söylemek mümkün değil”

Evlice, geçen bir yılın kendisi açısından zor olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Pandemi döneminde özellikle onu sevenler hep ’Bir şey yapılmayacak mı?’ diye sordular. Nuri Pakdil vefat ettiğinde bir sürü şeyin yapılabileceğini her türlü insanla konuşmuştuk. Ancak bunlar rafa kalktı ve bir türlü olmadı. İnsanlar bunları bekliyor. Yani bir Nuri Pakdil araştırma ya da kültür merkezi gibi bir mekanın açılmasını bekliyor. Onun yeni eserlerinin yayınlanmasını ve daha geniş kitlelerce tartışılıp değerlendirilmesini bekliyor. Nitekim bir iki kitap da olsa onunla ilgili yeni çalışmalar çıktı ama bunlar yeterli değil. Nuri Pakdil, İtalyan Türkolog Anna Masala’nın söylediği gibi 2000’li yıllardan sonra bir miktar anlaşılmıştır ama eserlerinin tam olarak anlaşıldığını söylemek mümkün değil. Eserleri üzerinde kesinlikle akademik çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü o gerçekten bir sanatçı ve her kitabı bir eserdir."

Program sonrası Başkan Deniz Köken, Necip Evlice’ye Eyüpsultan’ın tasvir edildiği minyatür çalışması hediye ederken, Evlice ise Başkan Deniz Köken’e Nuri Pakdil’in yönetiminde yayımlanan ve önemli bir okul olan Edebiyat Dergisi’nin Şubat 1969 ile Aralık 1984 yılları arasında yayımlanan tüm sayılarının toplandığı “Edebiyat” kitabını verdi.