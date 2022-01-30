Öğrenciler yarıyıl yorgunluğunu Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’nde atıyor

Kartal Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yarıyıl tatiline giren öğrencilere birbirinden eğlenceli akıl, zekâ ve matematik oyunlarından oluşan atölyeler hazırladı.

Soğanlık Mahallesi’nde bulunan Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi, yarıyıl tatili boyunca birbirinden eğlenceli çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinliklerde 4-7 yaş ve 7-12 yaş grubu öğrencileri, hem yeteneklerini keşfedecekleri hem de gelişimlerine katkıda bulunacak etkinliklerde buluştu. Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinliklerde, Kartallı öğrenciler düzenlenen atölyeler ile eğlenceli anlar yaşadı. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan etkinliklerde onarlı gruplar halinde sınıflara ayrılan öğrenciler birbirinden keyifli aktivitelere katıldı. Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’ne girişlerde öğrenciler ve velilerin HES kodları kontrol edilirken, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek öğrenciler içeri alındı.

Akademisyen-Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu eşliğinde düzenlenen atölyelerde çocuklar, matematik oyunları, oyun atölyesi, akıl ve zekâ oyunları atölyesi ile yarıyıl tatilinin keyfini doyasıya çıkarttı.

"Dikkat ve odaklanma sorununa çözüm oyun atölyeleri"

Öğrencilerin yarıyıl tatili boyunca dinlenmek ve eğlenmelerinin eğitimleri için çok değerli ve önemli olduğunu ifade eden Kara, “Tatil döneminde çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunmak için interaktif oyunlar hazırladık. Akıl ve zeka oyunları atölyemizde sadece zihin gelişimine değil, dikkat ve konsantrasyon gelişimine de destek sağlıyoruz. Uzun süre ekran başında kalan çocuklarımızın dikkat ve odaklanma sorunu yaşadığı biliniyor. İşte bu gibi sorunlara karşı oyun atölyelerinin önemi çok büyük. Matematik atölyesinde de sadece sayı kavramları üzerinde durmuyor, çocuklarımızı hayata hazırlayacak etkinlikler yapıyoruz. Oyun atölyemizde ise psiko-sosyal gelişiminden iletişim becerilerine kadar birçok kazanım sağlamaktayız. Tatil döneminde çocuklarımızın akran ilişkisiyle sosyalleşmesinden zihinsel gelişimlerine kadar destekleyici oyun içeriklerimizle Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’ne Kartallı çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

Yarıyıl eğlencesi etkinlikleri, 3-4 Şubat’ta ‘Çorap Kukla Atölyesi’ ve ‘Gölge Oyunu Atölyesi’, 5-6 Şubat’ta ise ‘Oyun Atölyesi, Matematik Oyunları, Akıl ve Zeka Oyunları’ ile devam edecek. Ayrıntılı bilgi için 0216 280 35 70 numaralı telefon aranarak kayıt oluşturulabilecek.