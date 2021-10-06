Öğretmen okulunda başlayan resim tutkusu hiç sönmedi, ilk resim sergisini açtı

İstanbul’da 84 yaşındaki emekli öğretmen "Keko" lakaplı Beşir Görmüş, “Uzaklarda ve Yakın Şiirdi Bizim Köyler” isimli ilk resim sergisini Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açtı.

Maltepe Belediyesi ekim ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında Beşir Görmüş’ün resim tutkusunu hayata geçirdiği ilk sergisine ev sahipliği yaptı. Derinliği, bilgeliği ve iyilikleri nedeniyle arkadaşları ve çevresi tarafından yöresinde “erkek kardeş, ağabey” anlamlarına gelen “keko” lakabıyla anılan Görmüş, “50 yıllık birikimlerimden damıtarak gerçekleştirdiğim bu ilk sergimi heyecanla bekledim” dedi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 1937 yılında doğan Beşir Görmüş, Diyarbakır Öğretmen Okulu’nda eğitim alırken resim tutkusunun başladığını belirterek, “Çok küçük yaşta annemi kaybedince dedem tarafından yetiştirildim. Diyarbakır Öğretmen Okulu’nu birincilikle bitirdim. Öğretmen okuluna eğitim vermeye gelen dönemin ünlü ressamlarından etkilendim. Fen ve matematikten aldığım zevkin yerini bütün ömrüm boyunca kaplayacak resim tutkusu aldı” diye konuştu.

"Mecburen öğretmen oldum"

18 yaşında öğretmen okulundan mezun olduğunda bütün hayatını resme adamayı kafasına koyduğunu ifade eden Görmüş, ”Bir aile kurdum, aileme bakmak için mecburen öğretmenlik yaptım. Siyasi görüşlerimden dolayı sürgüne gönderildiğim uzun yıllar boyunca resim yapmak, resim sanatıyla ilgili her tür bilgiye ulaşmak ruhumu besleyen en önemli şeydi. Yıllar sonra emeklilik hakkını kazandığım ilk yılda yaşadığım büyük maddi zorluklara rağmen hemen emekliye ayrıldım. Kendimi resim yapmaya, bulduğum her tür materyalden resimler, heykeller üretmeye adadım. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem, resim sanatının bir işe yaramadığını iddia eden, sanattan anlamayan bir çevrem vardı. Resimlerimi gizlice yapmaya, yaptıklarımı yok edip sürekli yeniden işler üretmeye devam ettim” dedi.

62 yaşında mezun oldu

Çocuklarından birine örnek olmak için ders çalışmadan girdiği üniversite sınavında iki yıl üst üste ülke çapında dereceler yaptığını anlatan Görmüş, “Devam etmeyi düşünmediğim halde aile baskısına dayanamadım. En kısa sürede fakülteyi bitirip 62 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldum. Avukatlık mesleğini icra etmedim” diye konuştu.

Serginin küratörü Bahadır Bayrıl ise, Görmüş’ün öyküsünün neredeyse kaçırılmış bir fırsat olduğunu ifade ederek, “Görmüş’ün serüveni resim tutkusunun nasıl sınır tanımaz bir boyutta olduğunu gösteriyor bize. Gerçek bir yetenek Beşir Görmüş. Saf yetenek. Arzu, samimiyet ve duygu ile kendini adayan bir yetenek. Keşfedilmedi bugüne dek. Bundan sonra kim bilir bu sergi dolayısıyla belki. Belki bu sergiyle onun ressamlık tutkusunun ömrünün ileri bir safhasında ortaya çıkması da başka bir hikaye, lokal bir hikaye olarak resim tarihine kalır” şeklinde konuştu.

Sergide Görmüş, Siverekli kadınları, evleri, yaşamı konu edinen eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Görmüş yaba, kumaş, tuval, yağlı boya çalışmalarında minimalist bir anlatım kullandı. Görmüş’ün sergide renkten biçime, kompozisyondan yerleştirmeye, kontrastlardan biçimlere, grafik ve plastik unsurları da barındıran eserleri bulunuyor. Görmüş’ün sergisi 15 Ekim’e kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.