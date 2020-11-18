’Oku Avcılar’a Altın Karınca ödülü

Bu yıl 8. düzenlenen Altın Karınca belediyecilik ödüllerinde Avcılar Belediyesi, ’Oku Avcılar’ isimli dijital kütüphane projesiyle ’Akıllı Şehir Uygulamaları’ dalında ödül aldı.

Belediyelerin şehirlerdeki yaşam kalitesini arttıran projeler üretmelerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen törende, Marmara Bölgesi’nde yer alan belediyelerin; kentsel planlamadan kültür sanata, sosyal hizmetlerden afet yönetimine kadar 10 ayrı kategoride projeleri değerlendirildi. Avcılar Belediyesi’ni ödülle buluşturan ’Oku Avcılar’ projesi, Türkiye’de ilk defa binlerce kitaba aynı anda erişilebilme özelliği ile şimdiye kadar hayata geçirilen dijital kütüphaneler arasında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, "Toplumun ayrılmaz bir parçası olan halk kütüphanelerini dijital bir platforma taşıyan Oku Avcılar projemizle, hemşehrilerimiz yaşam boyu eğitimini destekleyen yerel ve kültürel mirasa geleneksel kütüphanelere oranla daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabiliyorlar. Komşularımız, araştırma yapabileceği, bilgiye ulaşabileceği ve en önemlisi de kitap okuyabileceği bu uygulamayla hızlı ve kolay bir erişim ağına sahip olacak" dedi.

Ödülü aldıktan sonra da konuşma yapan başkan Hançerli, "Eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği bizim en öncelikli konumuz. Buna yönelik çabamızı değerlendirip bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.