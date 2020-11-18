’Oku Avcılar’a Altın Karınca ödülü

Bu yıl 8. düzenlenen Altın Karınca belediyecilik ödüllerinde Avcılar Belediyesi, ’Oku Avcılar’ isimli dijital kütüphane projesiyle ’Akıllı Şehir Uygulamaları’ dalında ödül aldı.
Proje ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, "Toplumun ayrılmaz bir parçası olan halk kütüphanelerini dijital bir platforma taşıyan Oku Avcılar projemizle, hemşehrilerimiz yaşam boyu eğitimini destekleyen yerel ve kültürel mirasa geleneksel kütüphanelere oranla daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabiliyorlar. Komşularımız, araştırma yapabileceği, bilgiye ulaşabileceği ve en önemlisi de kitap okuyabileceği bu uygulamayla hızlı ve kolay bir erişim ağına sahip olacak" dedi.Ödülü aldıktan sonra da konuşma yapan başkan Hançerli, "Eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği bizim en öncelikli konumuz. Buna yönelik çabamızı değerlendirip bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.