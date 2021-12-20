Okullar arası bitkisel atık yağ toplama yarışması başladı

Kadıköy Belediyesi bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararları engellemek ve ilçede bulunan öğrencilerin bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak için Bitkisel Atık Yağ toplama yarışması düzenliyor. Yarışmaya son katılım tarihi 13 Mayıs 2022.

Kadıköy Belediyesi Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya ilçede bulunan tüm anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler katılım sağlayabilecek. Yarışmaya katılacak okullara belediye tarafından atık yağ toplama bidonları yerleştirilecek. Bu bidonlarda 13 Mayıs 2022 tarihine kadar en fazla bitkisel atık yağ biriktiren ilk 3 okul ve katılımcılar çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Yarışmayla hem bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların engellenmesi hem de öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesi amaçlanıyor.

Yarışmaya Kadıköy Belediyesi Atık Koordinasyon Merkezi’nin 02164143815 no’lu hattından atık yağ toplama bidonu talep ederek katılım sağlanıyor.