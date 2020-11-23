Olimpiyat yolundaki Hamide’nin en büyük destekçisi annesi

Kariyerinde dünya ikinciliğinden Avrupa şampiyonluğuna kadar çok sayıda başarı bulunan ve şimdi Tokyo Paralimpik Olimpiyatları’na hazırlanan Bağcılar Belediyesi sporcusu Hamide Doğangün’ün en büyük destekçisi annesi Dilber Kurt. 9 yaşında engelli kalan kızını sporla hayata bağlayan Kurt, onu hiçbir yarışta yalnız bırakmıyor. Kızından daha heyecanlı olduğunu söyleyen Kurt, “Hamide tekerlek çevirirken ben de dua ediyorum” dedi.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı sporcularından “Altın Kız” lakaplı 27 yaşındaki Hamide Doğangün, 2021 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan antrenmanlar yapan Hamide bir yandan da turnuvalarda kendini gösteriyor. Hamide, en son katıldığı 42. İstanbul Maratonu’nda Kadınlar kategorisinde 2.30.56’lık derecesiyle birinci olmuştu. Milli sporcuyu yarış bittikten sonra bekleyen ve ilk kutlayan annesi Dilber Kurt oldu.

“Hem arkadaşım hem öğretmenim”

Annesinin kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyleyen Hamide, “Herkesin annesi kendisi için özeldir. Ama benim annem çok farklı. Benim hem annem hem arkadaşım hem öğretmenim. 9 yaşında geçirdiğim trafik kazasından sonra kararan hayatıma ışık oldu. Ben evden çıkamazken onun sayesinde dışarı çıktım, sporla tanıştım ve şampiyonluklar yaşadım. Hiç sıkılmadan benimle uğraşıyor. Başarımın çoğu ona aittir. Şimdi yarışlarda da benim yanımdan ayrılmıyor. Yurt dışına gelemediği zaman da dualarıyla yanımda oluyor” dedi.

"O tekerlek çevirirken ben dua ediyorum"

Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen Kurt, “Turnuvalara bir hafta kala heyecan başlıyor. Hamide’den daha çok heyecanlanıyorum. Yarış bitene kadar uyuyamıyorum. Yarış günü Hamide tekerlek çevirirken ben de dua ediyorum. Hamide çok başarılı bir kız. İsteyince başaramayacağı bir şey yok. Başarılarıyla bana büyük bir gurur yaşatıyor. Evi kupa ve madalyalarla doldurdu. Onun için elimden geleni yapacağım. Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Oraya gidemeyeceğim ama kazanması için bol bol dua edeceğim” dedi.

Şampiyonluklarla dolu bir kariyer

Milli atlet Hamide’nin kariyerinde; bir dünya ikinciliği, 2 dünya üçüncülüğü, 2016 Paralimpik Oyunları’nda dördüncülük, 5 Avrupa şampiyonluğu ve 10 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.