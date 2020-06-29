banner3088

Önce büyükbaş hayvana sonra motosiklete çarptı

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yola atlayan büyükbaş hayvana sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir motosiklete çarptı.

Önce büyükbaş hayvana sonra motosiklete çarptı

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yola atlayan büyükbaş hayvana sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir motosiklete çarptı.

Olay, Arnavutköy - Tayakadın yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yola atlayan büyükbaş hayvana çarptı. Daha sonra ise yolda seyir halinde olan motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken hayvan telef oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pandemi sigorta sektöründe dengeleri değiştirdi
Pandemi sigorta sektöründe dengeleri değiştirdi
  1. EKONOMİ

banner3205

banner3196

banner3551

banner3197