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Osmanlı Park’ta bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, NORMALLEŞME SÜRECİNE GEÇİLMESİ İLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR TARAFINDAN YOĞUN BİR ŞEKİLDE KULLANILAN ORTAK ALANLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR.

Osmanlı Park’ta bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor

Eyüpsultan Belediyesi, normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan ortak alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Osmanlı Park’ta tamirat, tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Osmanlı Park Nikah salonu ile ön kısmında bulunan ahşap zeminler sökülerek yenilendi. Ayrıca park içinde bulunan, zamanla bozulan betonarme alanlar ise kırılarak yeniden beton atıldı ve sıva çalışmaları yapıldı.

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