“Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Kitabı” ile ‘Düşünsel’ bir yolculuk

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basılan “Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa” kitabında, farklı disiplinlerden gelen çok sayıda yazarın, akademisyenin ve araştırmacının görüşlerinden oluşan metinlerle Said Halim Paşa’nın siyasete, Batı’ya, Osmanlı toplumuna dair farklı perspektifler içeren düşünce yapısı detaylı bir şekilde ortaya konuyor.
Said Halim Paşa’nın düşüncelerini, farklı perspektifleri içerecek biçimde ele alan “Said Halim Paşa Kitabı”nda kendi döneminin ve imparatorlukların ulus-devletlere dönüştüğü sürecin bir aktörü olarak Said Halim Paşa tüm boyutlarıyla anlatılıyor.
100 yıl öncesinden günümüze Said Halim PaşaDerlemedeki metinler, bir yandan Paşa’nın hayat hikayesinin Osmanlı Devleti’ndeki dönüşümlerden nasıl etkilendiğini resmederken, diğer taraftan yazdıklarını merkeze alarak eserlerinin izini sürüyor ve okuyuculara geçmiş, şimdi ve gelecek açısından ufuklar açıyor. “Said Halim Paşa Kitabı” Avrupa emperyalizminin tüm dünyaya yayıldığı kriz sürecinde yaşanan siyasal ve diplomatik gerilimler kadar Said Halim Paşa’nın kişiliğini etkileyen faktörleri de inceliyor.