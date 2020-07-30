Otizmli minik Eren, bayram sevincini erken yaşadı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın talimatıyla 10 yaşındaki otizmli Eren Demirci’nin evinin bahçesine belediye ekipleri tarafından salıncak kuruldu. Özel olarak tasarlanan engelsiz salıncağına kavuşan Eren, yaşıtları gibi gönlünce eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

Gaziosmanpaşa’da yaşayan Serkan Demirci, parka gidemeyen otizmli oğlu Eren Demirci (10) için Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’ya sosyal medya üzerinden ulaşarak destek istedi. Baba Serkan Demirci’nin bu anlamlı isteği üzerine Başkan Usta, Eren’in evinin bahçesine salıncak kurulması için ekiplerine talimat verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özel olarak tasarladıkları, güvenilir ve kullanımı kolay salıncağı Eren’in evinin bahçesine kurdu. Çocukların en büyük eğlence araçlarından biri olan salıncağa kavuşmanın sevincini yaşayan Eren, herhangi bir engelle karşılaşmadan doyasıya eğlendi.

“O sevindikçe ben daha çok seviniyorum”

Başkan Usta’ya ve belediye ekiplerine teşekkür eden Serkan Demirci, “Normalleşme sürecinden bu yana Eren’i dışarıya çıkaramıyorduk. Çünkü kalabalık ortam. Eren ister istemez etrafa elini sürüyor, koruyamıyoruz. Burada küçük bir alan oluşturmaya çalıştık. İmkanlar kısıtlı olduğu için belediye başkanımızın sosyal medya hesabına ulaşarak, destek istedik. Bu destek de sağ olsunlar kısa sürede, 2 hafta içinde halloldu. O sevindikçe ben daha çok seviniyorum. Bayramda evdeyiz. Sabahtan beri beni çağırıyor, bahçeye getirmek istiyor. Şu an gayet mutlu. Hasan Başkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Çünkü şu zor zamanda baya bir destek oldu” diye konuştu.