Oyuncu Hasan Kaçan’ın bulduğu hasta köpek tedavi edildi

Ünlü oyuncu ve yapımcı Hasan Kaçan’ın sokakta bulduğu hasta köpek, Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildikten sonra yaşam alanına bırakıldı. Sağlıklı bir şekilde yaşam alanına bırakılan köpeğin heyecanı görülmeye değerdi.
Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldükten sonra uzun bir süre tedavisi devam eden köpek, haftalar sonra sağlığına kavuştu. Ekipler tarafından rehabilitasyon merkezinden alınan köpek, yine hayvan ambulansı ile kendi yaşam alanına bırakıldı. Hayvan ambulansından indikten sonra heyecanı hareketlerine yansıyan köpek, uzun bir süre ekipteki görevlileri bırakmadı.Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Sena Erkınay; “Bize geldiğinde aşırı zayıf, halsiz kalmıştı ve uzun zamandır bu şekildeydi. Tedaviye başladık. Tedavi istediğimiz şekilde ilerledi. Şuan eski sağlığına kavuştu. Onu yaşam alanına geri bırakacağız” şeklinde konuştu.