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Özel gençlere ’engelsiz el sanatları atölyesi’

ÖZEL GENÇLER, ESENYURT BELEDİYESİ ENGELLİLER KOORDİNASYON MERKEZİNİN AÇTIĞI 'ENGELSİZ EL SANATLARI ATÖLYESİ'NDE, HEM EL BECERİSİ KAZANIYOR HEM DE HAYATA TUTUNUYOR.

Özel gençlere ’engelsiz el sanatları atölyesi’

Özel gençler, Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinin açtığı ’Engelsiz El Sanatları Atölyesi’nde, hem el becerisi kazanıyor hem de hayata tutunuyor.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Engelliler Koordinasyon Merkezi, ilçede yaşayan özel gençlerin sosyal hayata kazandırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Açılan Engelsiz El Sanatları Atölyesi’nde, öğrenciler hem sosyalleşiyor hem de el becerileri kazanıyor. Esenyurt Kültür Merkezi’nde bulunan atölyede, ilçedeki engelli öğrencilere yönelik ahşap boyama, rölyef, elde ve makinede dikiş, nakış, keçe sanatı, dekoratif ürünler gibi el sanatları alanında çeşitli çalışmalar yapılıyor. Üretilen el emeği ürünler, EKM içerisinde bulunan sergi alanında ve çeşitli dış sergilerde satışa sunularak, elde edilen gelirle engelli öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor.

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