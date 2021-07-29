Özgün tasarımlar misafirlerini bekliyor

Özgün tasarımların yer aldığı 3. kez Akasya’da gerçekleşecek Tasarım Pazarı ziyaretçilerini bekliyor.

Akasya, misafirlerini 2-8 Ağustos tarihleri arasında Akasya’da 3. kez gerçekleşecek olan özgün tasarımların yer aldığı Tasarım Pazarı’nda karşılıyor. Tasarım Pazarı’nda özel parçaların yer aldığı ürünler arasında; takılar, çantalar, ev veya giyim için aksesuarlar dikkat çekiyor. Misafirlerin seçeceği parçaların tamamı ince bir dokunuş vaat ederken, 7 gün sürecek olan Tasarım Pazarı zemin katta gerçekleşecek ve tüm ziyaretçilerin erişimine açık olacak.

Yaz boyunca Güney Meydan’da sürecek etkinlikleriyle genç, yaşlı herkes her pazar güzel havaların tadını çıkaracak. Klasik müzik performansları ile enstrümantalistler sabah 11.30-13.30 saatleri arasında kahvaltılara eşlik edecek.