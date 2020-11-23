Pakistan Büyükelçisi Konya’da

Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya’ya SANKON il Başkanlığını ziyaret etti.SANKON Konya il Başkanlığı, Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi’yi konuk etti. Ziyarette Büyükelçi Muhammed, SANKON Konya il Başkanı İş Adamı Koray Eken ve il yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Koray Eken, Büyükelçi Muhammed ve diplomatlarına Konya şehrine yapmış olduğu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Konya ekonomisi ve sanayisi hakkında heyete bilgi verdi. Ziyarette Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Büyükelçi Muhammed, Konya şehrinde bulunmaktan dolayı duymuş olduğu memnuniyetini dile getirdi. Muhammed, “SANKON kuruluşunun Türkiye adına üstlenmiş olduğu uluslararası ekonomik ve ticari faaliyetlerini büyük bir kararlılıkla destekliyoruz” dedi.