Pandemi dayanışması ’festtogether’a Kadıköy Belediyesi’nden destek

‘Festtogether Yeni Yılın İlk Festivali’, 2 ve 3 Ocak günleri NetD ve YouTube Türkiye üzerinden canlı yayınlanacak. Festivalde Ayyuka, Bedük, Büyük Ev Ablukada, Can Baydar, Can Bonomo, Dolu Kadehi Ters Tut, Elif Çağlar, Emre Kula, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Gülinler, Harun Tekin, İkiye On Kala, Jabbar, Kalben, Karsu, Kenan Doğulu, Nilipek, Nova Norda, Philarmonix, Sena Şener, Sertab Erener, Son Feci Bisiklet, Tuğçe Şenoğul, Yaşlı Amca gibi isimler yer alacak.