‘Pandemi Orkestrası’ 1 Ocak’ta evlerinize geliyor

Pandemi sürecinde geliri olmayan müzisyenlere destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası’nın 7 Aralık’ta Süreyya Operasında gerçekleşen ilk konseri, yeni yılın ilk günü saat 17.00’de dijital medya üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak. Konserin linkini Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesaplarından öğrenebilirsiniz.

Süreyya Operası kapılarını dijital medyayla dünyaya açıyor

Sosyal mesafe kuralları gereğince sınırlı sayıda izleyicinin yer aldığı konseri, pandemi nedeniyle kısıtlamaya maruz kalan ve konsere gidemeyen izleyicilerin de izleyebilmesi için 1 Ocak’ta ücretsiz olarak dijital ortamda yayınlanacak. Şefliğini Rengim Gökmen’in, solistliğini İdil Biret’in üstlendiği, Özgecan Günöz’ün ise başkemancı olarak yer aldığı konserde sanatçılara Kadıköy Pandemi orkestrası eşlik etti. Konserde Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni ve Armağan Durdağ’ın eserleri icra edildi.

Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası’nın ücretsiz olarak yayınlayacağı ilk konserinin ardından serinin diğer 4 konseri sanatçılara destek olmak amacıyla ücretli gerçekleştirilecek. Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası 4 Ocak’ta Oğuzhan Balcı ile Gökhan Aybulus’un, 8 Şubat’ta Gürer Aykal ile Bülent Yazıcı’nın, 8 Mart’ta İbrahim Yazıcı ile Gülsin Onay’ın, 29 Mart’ta ise Hakan Şensoy ile Cihat Aşkın’ın katılımlarıyla tekrar sahne alacak.