Pandemi sürecinde ağız ve diş bakımı

Küçükçekmece Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla Periodontoloji Uzmanı Dr. Mustafa Yılmaz’ı Küçükçekmecelilerle buluşturdu. Pandemi sebebiyle sosyal izolasyonun şart olduğu bugünlerde diş sağlığının korunmasına yönelik önemli bilgiler veren Yılmaz, sistemik sağlıklı bireylerin doğru önlemlerin alındığı diş tedavi merkezlerine gitmesinde herhangi bir sakınca olmadığını ifade etti.
“Diş eti hastalıkları olan bireylerin Covid-19’u ağır geçirebileceğini varsayıyoruz”
Olası bir korona virüs durumunda hastada mevcut diş eti iltihabı varsa şiddetlenebileceğini ve diş eti hastalıkları olan bireylerin Covid-19’u daha ağır geçirebileceklerini varsaydıklarını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, “Elbette bu kişileri sigara kullanımı, ileri yaş, kalp damar hastalıkları, diyabet gibi risk faktörleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Günde iki kere dişlerimizi fırçalamamız gerektiğini unutmayalım. Unutuyorsak, en azından akşam muhakkak fırçalamalıyız. Çünkü akşamları günün ardından bakterilerin üremesi için ağzımızda uygun bir ortam oluşuyor. Yumuşak, ucu yuvarlatılmış bir diş fırçası tercih etmeliyiz” dedi.Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, canlı yayında katılımcıların sorularını da yanıtladı.