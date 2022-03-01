Paratriatlette Esenyurt’un gururu oldu

Esenyurtlu Paratriatlet Uğurcan Özer, İzmir’de düzenlenen Duatlon Türkiye Şampiyonası’nda kendi kategorisinde birinci oldu. Esenyurt’a gurur yaşatan Özer, 14 Mayıs’ta Japonya’da düzenlenecek olan Yokohama Dünya Serisi yarışında Türkiye’yi temsil edecek.

Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği Paratriatlet Uğurcan Özer, Türkiye Triatlon Federasyonu’nun 19 Şubat’ta İzmir’de düzenlediği Duatlon İzmir Türkiye Şampiyonası’nda, PTS5 kategorisinde birinci oldu. Başarısıyla Esenyurt’u gururlandıran Uğurcan Özer, 6.5 km koşu etabını 21.33; 21.5 km bisiklet etabını 33.56; 3.25 km diğer koşu etabını ise 11.41 ile tamamladı. Yarışı toplamda 1.08,27’lik bir süre ile bitiren Özer’in bu derecesi, olimpik sporcular arasında da en iyi 4’üncü süre olarak kayda geçti.

Özer bu başarısıyla, 14 Mayıs’ta Japonya’da düzenlenecek olan Yokohama Dünya Serisi yarışında Türkiye’yi temsil etme hakkını da kazandı.