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Pendik Belediyesi ekipleri İstanbul-Ankara TEM otoyolu trafiğinde mahsur kalan sürücülere çay ve çorba ikram etti

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Pendik Belediyesi ekipleri İstanbul-Ankara TEM otoyolu trafiğinde mahsur kalan sürücülere çay ve çorba ikram etti.

Pendik Belediyesi ekipleri İstanbul-Ankara TEM otoyolu trafiğinde mahsur kalan sürücülere çay ve çorba ikram etti
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Pendik Belediyesi ekipleri İstanbul-Ankara TEM otoyolu trafiğinde mahsur kalan sürücülere çay ve çorba ikram etti.

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Dün başlayan ve şiddetlenen kar yağışı sonucu İstanbul-Ankara TEM otoyolu geçici süre trafiğe kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri kapanan yolları açmaya çalışırken Pendik Belediyesi ekipleri de yolda mahsur kalan vatandaşlara çay ve çorba ikram etti. Belediye Başkanı Ahmet Cin’in talimatıyla mobil ikram aracıyla Ataşehir-Gebze arasında devam eden ikram, sabah saatlerine kadar devam etti.

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