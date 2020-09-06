Pendik Belediyesi, sel ve heyelan felaketinden etkilenen Giresun’daki afetzedelere gıda kolisi yüklü kamyon gönderdi. “Yaşanan Sel Felaketinden Etkilenen Giresun Halkının Yanındayız” yazılı pankartların asılı olduğu kamyon şehre ulaştı. İçerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı gıda kolileri Dereli ilçesindeki afetzedelere teslim edildi. Giresun halkının yanında olduklarını söyleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Bölgedeki afetzede kardeşlerimize destek olmak amacıyla gıda kolilerini gönderdik. Yaralarımızı hep beraber saracağız” dedi.
Pendik Belediyesinden Giresun’a yardım eli
PENDİK BELEDİYESİNDEN GİRESUN’A YARDIM ELİ
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