Pendik Belediyesi’nden hayatı kolaylaştıran yeni uygulama: cepten mobil "İskan Sorgulama"

Pendik Belediyesi teknolojiye yatırımlarını sürdürüyor. Cepten mobil uygulamasını daha da geliştiren belediye, iskan sorgulama hizmetini mobile taşıdı. Vatandaşlar cep telefonlarına yükledikleri Pendik Belediyesi uygulamasıyla oturdukları binaları için iskan sorgulaması yapabiliyor.

Teknolojiyi çok iyi kullandıklarını vurgulayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, cepten iskan sorgulama hizmetiyle vatandaşlara büyük kolaylık sağladıklarını belirterek, “Pendik Belediyesi olarak iskan durumunu öğrenmek için vatandaşlarımızı belediyeye gelme zahmetinden kurtardık. Cep telefonlarına indirilen uygulamayla iskan durumu artık kolaylıkla öğrenilebiliyor” dedi.

Onlarca işlemi birkaç “tıkla” yapabiliyorlar

Pendik Belediyesi mobil uygulamasını sürekli yeniliyor. Son güncellemelerle birlikte vatandaşlar mobil uygulama aracılığıyla tiyatro bileti satın alabiliyor, vergi borcu ödeyip tüm e-belediye hizmetlerinden birkaç tıkla yararlanabiliyorlar.