Pendik Belediyesinden yeni üniversitelilere 750 TL destek

Pendik Belediyesi üniversiteye yeni başlayan öğrencilere Sosyal Destek Yardımı yapıyor. Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilere 750 TL ödeneceğini duyurdu. Başvurular belediyenin resmi web sitesinden alınıyor.
Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından müjdeyi vererek Sosyal Destek Yardımı kapsamında üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yardım yapılacağını duyurdu. Başkan Ahmet Cin, “Bu yıl üniversiteyi kazanan sevgili gençler! Pendik’te oturuyorsanız ve okulunuza kayıt yaptırdıysanız Pendik Belediyesi resmi WEB sitesindeki Yeni Üniversiteli Destek Formu’nu hemen doldurun. Belediyemizin 750 TL desteği hesabınıza gelsin. Aramızda kalmasın, herkes bilsin; Ne Varsa Pendik’te Var.” diyerek gençlere seslendi.