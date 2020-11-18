Pendik Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü

Pendik Belediyesi, Kültür-Sanat kategorisinde, Pendik Klasik Sanatlar Merkezi projesiyle 2020 Altın Karınca Ödülüne layık görüldü.
“Geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasıyla ilgili merkezimizi kurmuş olduk”Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Oktay Sinanoğlu’nun bir sözü var. ‘Milletler yaşamlarını gelenekleriyle yaşatırlar’ bizde bu mesaja uygun şekilde özellikle geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasıyla ilgili merkezimizi kurmuş olduk. Burada 12 tane sanat dalında faaliyetleri devam ediyor. Yeni teknoloji ile de gençlerimizi buluşturmuş olduk. Bu ödüle layık gören herkese ve ekibime teşekkür ediyorum” dedi.