Pendik Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanları için moral yemeği

Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği’nde zorlu pandemi koşullarında büyük emek veren sağlık çalışanları için moral yemeği düzenlendi. Pandemi döneminin stresini atan sağlık çalışanları ve katılımcılar renkli görüntülere sahne oldu. Sağlık çalışanları için verilen moral yemeğine katılan Pendik Kaymakamı Hülya Kaya sağlık çalışanlarıyla birlikte horon tepti.

Covid 19 pandemisinin başlamasıyla birlikte zorlu bir sürece giren sağlık çalışanları pandeminin ilk gününden itibaren gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Zorlu pandemi sürecinde büyük emek veren sağlık çalışanları için iş adamı Şerafettin Taştan’ın desteğiyle, Pendik İlçe Sağlık Müdürü Gökhan İlhan ve Pendik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Çalık’ın da katılımıyla, Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği bahçesinde moral yemeği düzenlendi. Düzenlenen moral yemeğinde sağlık çalışanlarına döner ikramında bulunulurken, katılımcılar ve sağlık çalışanları eğlenceli anlara sahne oldu. Yemeğe katılan Pendik Kaymakamı Hülya Kaya sağlık çalışanlarıyla birlikte horon teperek zorlu pandemi döneminin stresini attı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de katılım sağladığı organizasyon, sağlık çalışanları için moral kaynağı oldu.

“Sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla bir araya geldik”

Sağlık çalışanları için düzenlenen moral yemeğine katılan Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, “Hafta sonu demeden insanlar dinlenirken sağlık çalışanları sokaklardaydı. Bugün hastanemizin bahçesinde sağlık çalışanlarımızla bir araya geldik. Tabii bu süreçte salgında sağlık çalışanlarımız çok büyük fedakarlıklar yaptılar. 7/24 saat sahadalardı. Çok yoruldular. Biz onlara bir moral, motivasyon vermek amacıyla bir araya geldik. Hem kendilerine hem ailelerine teşekkür ediyorum. Bu arada maalesef kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız var. Onları da rahmetle, minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Yaklaşan bayram vesilesiyle de hepsinin bayramlarını tebrik ediyorum.” diye konuştu.

“Sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır”

Moral yemeğine katılım sağlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Yaklaşık bir buçuk yıldan beri dünyanın da uğraştığı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu maalesef sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bu süreyi de hakikaten sağlık çalışanlarımızın büyük gayretleriyle inşallah atlatma noktasına geldik. Ve bu noktada bir hayırsever kardeşimizin bizi de davet etmek suretiyle burada sağlık çalışanlarımıza bugün bir ikramı oldu. Biz de davetli olarak katılmış olduk. Onlarla beraber olduk. Onlar ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama hem hükümetimizin hem Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun bu konudaki çalışmaları sonuç vermeye başladı. İnşallah aşılama da belli bir noktaya geldikten sonra bu illetten dünya olarak da Türkiye olarak da kurtulmuş olacağız” dedi.

“Eğer bugünlere geldiysek sağlık çalışanlarının fedakar çalışmaları sayesindedir”

Sağlık çalışanları için düzenlenen moral yemeğini gerçekleştiren iş adamı Şerafettin Taştan, “Bizlerin sokağa çıkmakta, evimize gelen paketi almakta zorlandığımız bir dönemde insani bir gayretle çok güzel çalışmalar yapan sağlık çalışanlarımıza hem minnet duygumuzu belirtmek hem de yanlarında olduğumuzu hissettirmek için böyle bir ikramda bulunduk. Sağ olsun kaymakamımız başhekimimiz de bu konuda yardımcı oldular. Eğer bugünlere geldiysek onların güzel ve fedakar çalışmaları sayesindedir. Biz de bir teşekkür için yanlarında olmaya gayret ettik" dedi.