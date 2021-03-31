Pendik Sanal Kitap Fuarı’na büyük ilgi

Pendik Sanal Kitap Fuarı tüm Türkiye’den ilgi gördü. Şu ana kadar 60 bin kişinin ziyaret ettiği fuar 31 Mart’ta (bugün) sona eriyor.

Pandeminin kitap sevgisinin önüne geçmesine izin vermeyen Pendik Belediyesi, sanal olarak düzenlediği Kitap Fuarı’nda vatandaşları yüzbinlerce indirimli kitapla buluşturdu. Fuara Türkiye’nin dört bir yanından katılanlar olurken aynı zamanda Avrupa’da da ilgi gördü. Fuar 31 Mart’ta sona eriyor.

Özel indirimlerin düzenlendiği Sanal Kitap Fuarı’na büyük ilgi gösterildi. 31 Mart’ta sona erecek olan fuara Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden kitapseverler katıldı. Fuara İstanbul’dan İzmir’e, Şanlıurfa’dan Adıyaman’a kadar ülkenin dört bir yanından kullanıcı katılırken yurt dışından katılan kullanıcılar da dikkat çekti. Birmingham, Viyana, Frankfurt gibi Avrupa’nın pek çok şehrinden katılım sağlayan okurlar, Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde kitaplara da erişebildi. Toplamda 3 bin 800 kayıtlı kullanıcının katıldığı Sanal Kitap Fuarı’nda 60 bin ziyaret gerçekleşti. Kitap fuarıyla birlikte gerçekleştirilen Askıda Kitap Bağışı Kampanyası’na destek veren bin kişi, toplamda 3 bin kitap bağışında bulundu.