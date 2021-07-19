Pendik’te kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı

Pendik’te bir fırsatını bularak sahibinin elinden kaçan dana E-5’i birbirine kattı. Vatandaşlar tarafından halatlarla yakalanan dana, veteriner ekiplerinin vurduğu iğneyle sakinleştirilerek vinç yardımıyla kamyonete bindirildi. Dananın kamyonete bindirilerek olay yerinden götürülmesi üzerine trafik normale dönerken kaçak dananın trafiği birbirine kattığı anlarda oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Pendik’te kamyonette bağlı olduğu ipin kopmasıyla sahibinden kaçan kurbanlık dana, E-5 karayoluna çıkarak araçların arasında koşturmaya başladı. Araçlar arasında koşturan dana trafiği birbirine katarak sürücülere zor anlar yaşattı. Kaçak dananın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafiği tek şeride indirerek güvenli önlemi aldı. Kaçak dana peşinde koşturan vatandaşlar halatlar yardımıyla danayı yakalamaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu orta refüjde yakalanan dana olay yerine çağrılan veteriner ekipleri tarafından vurulan iğneyle sakinleştirildi. Sakinleşen dana vinç yardımıyla kamyonete bindirilerek olay yerinden götürüldü.

Kurbanlık dananın olay yerinden götürülmesi üzerine trafik normale dönerken, kaçak dananın trafiği birbirine kattığı anlarda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.

"Kamyonetten ipi koptu kaçtı"

Kaçan dananın sahibi İbrahim Uyanık, "Komyonetten ipi koptu kaçtı. E-5’de gitti ileri doğru, sonra yolun ortasındaki alana düştü. Ortadaki alanda da geldik yakaladık. Olay böyle oldu" dedi.