Pendik’te kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı

Pendik’te bir fırsatını bularak sahibinin elinden kaçan dana E-5’i birbirine kattı. Vatandaşlar tarafından halatlarla yakalanan dana, veteriner ekiplerinin vurduğu iğneyle sakinleştirilerek vinç yardımıyla kamyonete bindirildi. Dananın kamyonete bindirilerek olay yerinden götürülmesi üzerine trafik normale dönerken kaçak dananın trafiği birbirine kattığı anlarda oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
Kurbanlık dananın olay yerinden götürülmesi üzerine trafik normale dönerken, kaçak dananın trafiği birbirine kattığı anlarda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi.
"Kamyonetten ipi koptu kaçtı"Kaçan dananın sahibi İbrahim Uyanık, "Komyonetten ipi koptu kaçtı. E-5’de gitti ileri doğru, sonra yolun ortasındaki alana düştü. Ortadaki alanda da geldik yakaladık. Olay böyle oldu" dedi.