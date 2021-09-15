Pendik Okul Zabıta Ekipleri, geçen hafta okulların açılmasıyla denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, özellikle cadde üzerinde bulunan okulların önünde trafik akışını denetleyerek öğrencilerin güvenliğini sağlıyor. Aynı zamanda velilerin okula giriş-çıkış saatlerinde oluşturdukları kalabalığı da engelleyerek pandemi kurallarına uygun şekilde mesafe kontrolü yapıyor.
Pendik’te Okul Zabıta Ekipleri görevde
Pendik Okul Zabıta Ekipleri, okula giriş-çıkış saatlerinde trafik akışını denetleyerek öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.